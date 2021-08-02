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Serdar ALTINTEPE - Taylan ERGÜN / İSTANBUL,(DHA) 
Haber Giriş: 02.08.2021 - 13:53 | Son Güncelleme:

Arnavutköy'de kaza! Trafik durma noktasına geldi

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Arnavutköy'de kaza! Trafik durma noktasına geldi

İstanbul Arnavutköy-Habipler yolunda otomobille çarpışan beton mikseri devrildi. Trafiğin durma noktasına geldiği kazada beton mikseri sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 12.30 sıralarında Arnavutköy-Habipler yolu Kayabaşı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre 34 DZV 366 plakalı beton mikseri sürücüsü seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybederek 34 RH 1953 plakalı otomobile çarpıp, yan yattı. Kazada beton mikseri içinde bulunan sürücü yaralanırken yan yatan beton mikseri nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Arnavutköyde kaza Trafik durma noktasına geldi

Polis ekipleri de yoğunlaşan trafiğin tek şeritten devam etmesini sağladı. Arnavutköy-Habipler yolunda yaklaşık 3 kilometrelik araç trafiği oluştu. Olay yerine çağrılan vinçle yan yatan mikser kaldırıldı.

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