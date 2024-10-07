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Arnavutköy'de kavgaya iş makinesiyle dahil oldu! 20'ye yakın kişi yaralandı

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#Arnavutköy#Kavga#İş Makinesi
Arnavutköyde kavgaya iş makinesiyle dahil oldu 20ye yakın kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2024 10:15

İstanbul Arnavutköy'de komşu iki aile arasında, ceviz ağacından otomobilin üzerine düşen cevizler nedeniyle çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Kavganın taraflarından biri iş makinesiyle kavgaya girerken iş makinesinin altında kalmaktan son anda kurtulanlar kavgaya devam etti. Yaşanan olayda 20'ye yakın kişi çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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Olay, dün öğlen saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokaktaki ağaçtan düşen cevizler bir otomobile hasar verdi. Otomobilin sahibiyle ceviz ağacı sahibinin tartışması kavgaya dönüştü. Tüm aile üyelerinin sokağa çıkmasıyla büyüyen taşlı sopalı kavgada kadın ve çocuklar aldıkları darbelerle yaralandı.

Taraflardan bir kişi iş makinesiyle kavgaya girerken iş makinesinin altında kalmaktan son anda kurtulanlar kavgaya devam etti. İş makinesiyle sokakta park halindeki araçlara da çarparak hasar veren sürücüye taş ve sopalarla saldırarak durdurmaya çalıştılar. Yaşanan olayda 20'ye yakın kişi çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırılırken kavga polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle son buldu. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu kavga anları çevredekilerin cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

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#Arnavutköy#Kavga#İş Makinesi

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