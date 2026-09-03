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Arnavutköy'de kasalar dolusu bozuk balığı araziye döktü; 40 bin lira ceza kesildi

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#Arnavutköy#Çevre Kirliliği#Balık Atığı
Arnavutköyde kasalar dolusu bozuk balığı araziye döktü; 40 bin lira ceza kesildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2026 12:54

İstanbul Arnavutköy Dursunköy Mahallesi’nde ticari aracıyla çayırlık alana kasalar dolusu bozulmuş balık döken şüpheli, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerden aracın plakasını tespit eden zabıta ekipleri, sürücüye Kabahatler Kanunu kapsamında 40 bin lira idari para cezası uyguladı.

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Olay, Dursunköy Mahallesi’nde meydana geldi. Ticari araçla çayırlık alana gelen bir kişi, yanında getirdiği kasalarda bulunan çok sayıda bozuk balığı ve balık kasalarını araziye bıraktı. Çevreye bnir kişi tarafından kasalar dolusu balık bırakıldığını görenler ise yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüleri Arnavutköy Belediyesi’ne ulaştırılmasının ardından Trafik Zabıta ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

Arnavutköyde kasalar dolusu bozuk balığı araziye döktü; 40 bin lira ceza kesildi

SÜRÜCÜNÜN KİMLİĞİ PLAKADAN TESPİT EDİLDİ

Cep telefonu görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kullandığı ticari aracın plakasını belirledi. Plakadan yapılan incelemenin ardından sürücünün kimliği tespit edildi.Çevreyi kirlettiği belirlenen kişiye, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 40 bin lira para cezası kesildi. Sözkonusu ticari araç ise, Arnavutköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü merkezi önüne getirildi.

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Arnavutköyde kasalar dolusu bozuk balığı araziye döktü; 40 bin lira ceza kesildi

BALIKLARI ARAZİYE DÖKTÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Olay sırasında kaydedilen cep telefonu görüntülerinde, ticari aracın çayırlık alanda bulunduğu, kasalar dolusu bozulmuş balığın araziye bırakıldığı ve bölgede çok sayıda balık ile kasanın bulunduğu görülüyor. Zabıta ekiplerinin tespit ettiği araç ve sürücü hakkında yapılan işlemler de görüntülere yansıdı.

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#Arnavutköy#Çevre Kirliliği#Balık Atığı

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