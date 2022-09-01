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Arnavutköy'de kamyonette yangın: Deodorant kutusu iddiası

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#Yangın#Kamyonet#Arnavutköy
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2022 14:42

Arnavutköy'de beyaz eşya ve mobilya mağazasına ait nakliye kamyonetinde yangın çıktı. Yangının kamyonetteki deodorant kutusunun patlaması sonrası çıktığı öne sürüldü.

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Yangın bugün öğlen saatlerinde Arnavutköy Yunusemre Mahallesi'nde Gölcük sokakta park halindeki kamyonette çıktı. İddiaya göre kamyonette bulunan bir deodorantın sıcak havayla birlikte patlamasıyla çıkan yangın kısa sürede kamyoneti sardı.

BAZI BEYAZ EŞYA VE MOBİLYALAR HASAR GÖRDÜ

Cep telefonu kameralarına da yansıyan yangın, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yanan araç ve araç içindeki bazı beyaz eşya ve mobilyalar hasar gördü.

Arnavutköyde kamyonette yangın: Deodorant kutusu iddiası

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#Yangın#Kamyonet#Arnavutköy

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