Arnavutköy'de kamyonette yangın: Deodorant kutusu iddiası

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Yangın bugün öğlen saatlerinde Arnavutköy Yunusemre Mahallesi'nde Gölcük sokakta park halindeki kamyonette çıktı. İddiaya göre kamyonette bulunan bir deodorantın sıcak havayla birlikte patlamasıyla çıkan yangın kısa sürede kamyoneti sardı.

BAZI BEYAZ EŞYA VE MOBİLYALAR HASAR GÖRDÜ

Cep telefonu kameralarına da yansıyan yangın, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yanan araç ve araç içindeki bazı beyaz eşya ve mobilyalar hasar gördü.