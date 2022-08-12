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Arnavutköy'de kamyondaki demirler İETT otobüsüne düştü: Çok sayıda yaralı var

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#Otobüs#İETT#Arnavutköy
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2022 13:18

Arnavutköy'de kamyonda bulunan demir direkler düşünce yanından geçen İETT otobüsüne çarptı. Kazada otobüsün sol tarafında büyük hasar oluşurken çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar için olay yerine ambulanslar sevk edildi.

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Kaza saat 12.30 sıralarında Arnavutköy Sincanlar Otobüs durağı önünde meydana geldi. İETT otobüsü durağa yanaştığı sırada yanından yanlış yükleme yapıldığı öne sürülen kamyon hızla geçti. Bu sırada kasadan dışarı uzanan demir direk otobüsün sol tarafına takıldı. Kamyon otobüsün içine girerek sol tarafını biçerek ilerlerdi.

Arnavutköyde kamyondaki demirler İETT otobüsüne düştü: Çok sayıda yaralı var

5 KİŞİ YARALANDI

Feci kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kamyon sürücüsü olay sonrası gözaltına alındı.

Arnavutköyde kamyondaki demirler İETT otobüsüne düştü: Çok sayıda yaralı var

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#Otobüs#İETT#Arnavutköy

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