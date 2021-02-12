MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriArnavutköy'de kamyon alev alev yandı
GeriGündem Arnavutköy'de kamyon alev alev yandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Taylan Ergün/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 12.02.2021 - 16:54 | Son Güncelleme:

Arnavutköy'de kamyon alev alev yandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Arnavutköy'de kamyon alev alev yandı
Abone Olgoogle-news

ARNAVUTKÖY'de metro inşaatına malzeme taşıyan kamyon alev alev yandı.

Yangın, Mustafa Kemalpaşa Mahallesi’nde çıktı. İddiaya göre, metro şantiyesine malzeme taşıyan kamyonun, şantiye alanına girdiği anda motor kısmından alevler yükseldi. Kamyonun sürücüsü şantiyedeki güvenlik personelinin kendisini uyarmasıyla aşağıya indi. Alevler kısa sürede kamyonu sardı. Hortumlarla su tutarak yangını söndürmeye çalışan kamyon şoförü başarılı olamayınca itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede şantiye alanına gelen itfaiye ekipleri yanan kamyonu söndürdü. Yanan kamyonun görüntüleri ise şantiyede bulunan cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle