Arnavutköy’de işçi konteynerlerinde yangın! Kontrol altına alındı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2026 10:55

İstanbul Arnavutköy’de şantiye alanında bulunan işçi konteynerlerinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. İşçilerin, yangının yayılmasını önlemek için iş makineleriyle konteynerleri ayırmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangın, saat 09.30 sıralarında Haşımaşlı Köyü’nde bulunan bir şantiye alanındaki işçi konteynerlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, birden fazla konteynere sıçradı. Yangını fark eden işçiler, bitişik konteynerleri iş makineleri yardımıyla ayırarak alevlerin ilerlemesini engellemeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, konteynerlerde hasar meydana geldi. Kullanılamaz hale gelen konteynerler havadan görüntülendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

