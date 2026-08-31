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Arnavutköy'de iş yerine silahlı saldırı düzenleyen 2 şüpheli kameradan yakalandı: 1 tutuklama

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#Arnavutköy#Silahlı Saldırı#Tutuklama
Arnavutköyde iş yerine silahlı saldırı düzenleyen 2 şüpheli kameradan yakalandı: 1 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2026 09:32

İstanbul Arnavutköy'de gece saatlerinde kapalı olan bir iş yerine ateş açan 2 şüpheli, polisin güvenlik kamerası incelemesi sonucu yakalandı. Aracı kullanan 23 yaşındaki C.G. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, tetiği çeken 22 yaşındaki A.A.'nın ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce, 28.08.2026 tarihinde Merkez Mahallesi’nde bulunan bir iş yerine ateş açıldığının belirlenmesi üzerinde çalışma başlatıldı.

Arnavutköyde iş yerine silahlı saldırı düzenleyen 2 şüpheli kameradan yakalandı: 1 tutuklama

İşletmenin kapalı bulunduğu saat 03.20 sıralarında bir şüphelinin yaya olarak geldikten sonra olayı gerçekleştirdiği ve uzaklaştığı tespit edildi. Ekiplerin güvenlik kamerası incelemesinde ise, şüpheli olarak tespit edilen 2 kişinin işletmeye yakın bulunan Gazi Paşa Caddesi üzerine bir araçla geldiği belirlendi. Kimlik bilgileri tespit edilen C.G.'nin(23) olay günü aracı kullandığı, A.A.'nın(22) ise ateş açtığı belirlenirken, şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

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Arnavutköyde iş yerine silahlı saldırı düzenleyen 2 şüpheli kameradan yakalandı: 1 tutuklama

'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, 6136 SKM' suçlarından emniyetteki işlemleri tamamlanan C.G., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi A.A.'nın ise yine aynı suçlardan emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

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#Arnavutköy#Silahlı Saldırı#Tutuklama

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