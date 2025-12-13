×
HABERLERGündem Haberleri

Arnavutköy'de iş yeri alevlere teslim oldu: 1'i ağır 3 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Arnavutköy Yangını#İş Yeri Yangını#İtfaiye Müdahalesi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2025 05:04

Arnavutköy'de bir iş yerinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken biri ağır 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Yangın 01.00 sıralarında Arnavutköy Taşoluk Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. 4 katlı binanın en üst katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın çatı katına hızla sararken ihbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın tamamen söndürüldü.

3 KİŞİ BİNADAN KURTARILDI

Öte yandan yanan binada mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralı halde kurtarılan 3 kişiden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu yangın tamamen söndürüldü. İş yerinde maddi hasar meydana gelirken yetkililer yangınla ilgili inceleme başlattı.

