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Gündem
Emin YEŞİL/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 07.09.2020 - 10:25 | Son Güncelleme:

Arnavutköy'de ilginç kaza; Trafiğe kapalı yolda kum yığınına böyle çarptı

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Arnavutköy'de ilginç kaza; Trafiğe kapalı yolda kum yığınına böyle çarptı
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ARNAVUTKÖY'de yol yapım çalışması devam eden ve henüz trafiğe açılmamış yolda giden hafif ticari aracın sürücüsü kum yığınına çarptı. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saat 20.30 sıralarında Arnavutköy Tayakadın yolunda meydana geldi. Yol yapım çalışması devam eden ve henüz trafiğe açılmamış yolda giden hafif ticari aracın sürücüsü kum yığınına çarptı. O anlar bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamarası ile kaydedildi. Kaza anını görüntüleyen araç sürücüsü ve araçta bulunan diğer kişilerin şaşırdığı, araç sürücüsünün daha sonra "Bir şey olmaz" dediği görüntülere yansıdı

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