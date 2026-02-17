×
Arnavutköy'de iki kardeş arasındaki kavga korkunç bitti! Kardeşini silahla vurarak öldürdü

#Arnavutköy#Cinayet#Silahlı Saldırı
İstanbul Arnavutköy'de iki kardeş arasında çıkan tartışma cinayetle bitti. İddiaya göre Uğur Özyurt, tartıştığı kardeşi Burakcan Özyurt'u silahla vurarak öldürdü.

Olay, dün gece saatlerinde Haraççı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Uğur Özyurt ile kardeşi Burakcan Özyurt arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Uğur Özyurt'un yanında bulunan silahla kardeşi Burakcan Özyurt'a ateş açtı. Ağır yaralanan Burakcan Özyurt, olay yerinde hayatını kaybetti.

Uğur Özyurt'un kaçtığı öğrenilirken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

