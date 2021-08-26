Arnavutköy'de iki aile arasında silahlı kavga: Çok sayıda yaralı ve gözaltı var

Yunusemre Mahallesi'nde iki aile üyeleri arasında çıkan tartışma bir anda büyüdü.

Taş, sopa, bıçak ve silahların kullanıldığı kavgaya polis müdahale etti. Havaya ateş açan polis, kavga edenleri dağıtmak için de biber gazı kullandı.

Mahalleye takviye polis ekipleri de sevk edildi.

Çok sayıda yaralı ve gözaltının olduğu öğrenildi.

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