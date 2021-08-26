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GeriGündem Arnavutköy'de iki aile arasında silahlı kavga: Çok sayıda yaralı ve gözaltı var
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Taylan ERGÜN - Emin YEŞİL - İstanbul DHA
Haber Giriş: 26.08.2021 - 12:52 | Son Güncelleme:

Arnavutköy'de iki aile arasında silahlı kavga: Çok sayıda yaralı ve gözaltı var

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Arnavutköy'de iki aile arasında silahlı kavga: Çok sayıda yaralı ve gözaltı var

Arnavutköy'de iki aile üyeleri arasında çıkan silahlı kavgaya polis müdahale etti. Çok sayıda yaralı ve gözaltının olduğu öğrenildi.

Yunusemre Mahallesi'nde iki aile üyeleri arasında çıkan tartışma bir anda büyüdü.

Taş, sopa, bıçak ve silahların kullanıldığı kavgaya polis müdahale etti. Havaya ateş açan polis, kavga edenleri dağıtmak için de biber gazı kullandı.

Arnavutköyde iki aile arasında silahlı kavga: Çok sayıda yaralı ve gözaltı var

Mahalleye takviye polis ekipleri de sevk edildi.

Çok sayıda yaralı ve gözaltının olduğu öğrenildi.

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