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Arnavutköy'de İETT otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Güncelleme Tarihi:

#Arnavutköy#İETT#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2025 12:59

İstanbul Arnavutköy'de İETT otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

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Sazlıbosna Mahallesi Haraççı Hadımköy Yolu Caddesi'nde Yasin Parlayan (38) idaresindeki 34 NL 6554 plakalı İETT otobüsü ile karşı yönden gelen İhsan Kayacan (65) yönetimindeki 34 EVT 438 plakalı otomobil çarpıştı.

Arnavutköyde İETT otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Arnavutköyde İETT otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü İhsan Kayacan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Arnavutköyde İETT otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

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Yolcu bulunmadığı belirtilen otobüsün şoförü ise kazayı yara almadan atlattı.

Otobüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Arnavutköyde İETT otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

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#Arnavutköy#İETT#Kaza

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