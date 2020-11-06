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Taylan ERGÜN/İSTANBUL,(DHA)-
Haber Giriş: 06.11.2020 - 09:37 | Son Güncelleme:

Arnavutköy'de hareketli dakikalar... Bıçaklı saldırgan bacağından vuruldu

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Arnavutköy'de hareketli dakikalar... Bıçaklı saldırgan bacağından vuruldu
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ARNAVUTKÖY'de çevreye rahatsızlık verdiği iddiasıyla mahalleli tarafından şikâyet edilen bir kişi, kendisine müdahale etmek isteyen polislerin üzerine bıçakla yürüyünce bacağından vuruldu. O anlar kameraya yansırken sabıkalı şüpheli tutuklandı.

Olay, 31 Ekim'de gece 00.45 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Kuyubaşı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, mahalle sakinleri, 36 yaşındaki K.Y'nın elinde bıçakla sokak üzerinde bağırarak yürümesinden rahatsız oldu. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polisler, K.Y'yi elindeki bıçağı atması için uyardı. Uyarılara rağmen elindeki bıçağı atmayan ve polislerin üzerine yürüyen K.Y. bacağından vuruldu. Polisin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şüpheli hastaneye kaldırıldı.

Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan K.Y., sevk edildiği adliyede mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. K.Y.'nin 3 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Yaşananlar, saniye saniye cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, polisin bir kişiye "Gelme, gelme. Sakin ol, Bıçağı at, vururum" diye bağırdığı duyulurken, şüphelinin, "Vurmazsan adam değilsin" dediği duyuluyor. Uyarılara rağmen elindeki bıçağı atmayan şüphelinin vurulması görüntülere yansıyor.

 

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