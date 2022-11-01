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Arnavutköy'de hafriyat kamyonu inşaata daldı! İşçiler ölümden döndü

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#Arnavutköy#İstanbul#Trafik
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2022 09:37

İstanbul Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu şantiye alanına daldı. İşçilerin ölümden döndüğü kaza güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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Arnavutköy Yassıören Mahallesi'nde 22 Nisan'da meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Virajı döndükten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu yol kenarında bulunan bir inşaatta çalışan işçilere doğru hızla yol aldı. Kamyon şantiye alanını çeviren paravanlara çarptı.

Kamyonu farkeden işçiler can havliyle kamyondan kaçtı. Kazada şans eseri can kaybı yaşanmadı. Öte yandan hafriyat kamyonu şoförü jandarmaya verdiği ilk ifade de direksiyon başında fenalaştığını iddia etti.

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#Arnavutköy#İstanbul#Trafik

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