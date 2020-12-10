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Taylan ERGÜN/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 10.12.2020 - 16:50 | Son Güncelleme:

Arnavutköy'de hafif ticari araç motosikletli jandarmaya çarptı: 1 yaralı

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Arnavutköy'de hafif ticari araç motosikletli jandarmaya çarptı: 1 yaralı
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ARNAVUTKÖY'de sürücüsünün ters yola girmeye çalıştığı hafif ticari araç, hemen solunda seyir halindeki motosikletli Jandarma ekibine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin altında kalan Jandarma personeli, ayağından yaralandı.

Arnavutköyde hafif ticari araç motosikletli jandarmaya çarptı: 1 yaralı
Kaza, saat 13.00'da Arnavutköy Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Kazım Karabekir Caddesi'nde seyir halinde olan ve sürücüsünün ters yönde dönüş yapmaya çalıştığı 34 CJN 328 plakalı hafif ticari araç, hemen solunda seyreden motosikletli Jandarma ekibine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Jandarma ekibinden bir kişi, motosikletin altında kaldı. Çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu Jandarma personeli ayağından yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. O sırada kaza yerinden geçen belediyeye bağlı sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaparak bacağını sardığı Jandarma personeli, gelen ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma personelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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