Arnavutköy'de gece yarısı ilginç olay! Çocukların gözü önünde çiçeği çaldı!

Olay, Arnavutköy Merkez Mahallesinde meydana geldi. Güzellik salonu işleten İlknur Demirci, 18 Temmuz sabahı iş yerini açtığında, penceresinin önünde bulunan saksıdaki çiçeklerden birinin eksik olduğunu fark etti.

Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Demirci, gördüğü manzara karşısında hem üzüldü hem de şaşırdı. İzlediği kamera görüntülerinde saatler gece 01.00'i gösterdiğinde yanında küçük yaşta 2 çocukla yürüyen bir kadının, iş yeri camına yaklaşarak saksılardan birini aldığını gören İlknur Demirci, "Eksik olan saksı inanın umurumuzda değil. Bizi üzen şey yanında çocukları olmasına rağmen bir hanımefendinin kurumuş çiçeklerin bulunduğu saksıyı alması oldu. Maalesef bu durum bizi çok üzdü. İsteseydi yine verirdik. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın gözü önünde bu hırsızlığı yapması bizi ayrıca üzdü. Saksıdaki çiçeğin maddi ya da manevi değerine takılmadık. Sadece bir annenin bu tavrı beni çok üzdü. Sonuçta anneler çocuklarının en büyük örneğidir" dedi.