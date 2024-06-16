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Arnavutköy'de feci olay! Kurban keserken kalp krizi geçirdi, bıçağın üzerine düşerek can verdi

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#Arnavutköy#Kurban Bayramı#İstanbul
Arnavutköyde feci olay Kurban keserken kalp krizi geçirdi, bıçağın üzerine düşerek can verdi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2024 17:14

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde özel bir kurban kesim alanında kasaplık yaptığı öğrenilen 56 yaşındaki 56 yaşındaki Doğan İçeloğlu, kalp krizi geçirerek elindeki bıçağın üzerine düştü. Doğan İçeloğlu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Olay, sabah saatlerinde Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi’nde bulunan özel bir kurban kesim alanında gerçekleşti. İddiaya göre, kasaplık yapan 56 yaşındaki Doğan İçeloğlu kesim yapacağı esnada kalp krizi geçirdi.

Kalp krizi geçiren adam elindeki bıçağın üzerine düşerek yere yığıldı. Ambulans ile Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılan şahsın yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi. Olayın gerçekleştiği kurban kesim organizasyonu alanı havadan görüntülendi.

Arnavutköyde feci olay Kurban keserken kalp krizi geçirdi, bıçağın üzerine düşerek can verdi

Fotoğraflar: AP

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#Arnavutköy#Kurban Bayramı#İstanbul

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