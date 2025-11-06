×
HABERLERGündem Haberleri

Arnavutköy’de feci kaza! TIR devrildi... Sürücü ağır yaralı

#Arnavutköy#Tır#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2025 15:54

İstanbul Arnavutköy'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR virajı alamayarak devrildi. Araçta sıkışarak yaralanan şoför itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ağır yaralanan şoför hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyola bağlanmak üzere seyir halinde olan 31 AUR 81 plakalı TIR, viraja girdiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada TIR şoförü araç içinde sıkışarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralı sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralı olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. TIR’da plastik hammadde yüklü olduğu öğrenildi.

