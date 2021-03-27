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Taylan ERGÜN / İSTANBUL (DHA) Arnavutköy
Haber Giriş: 27.03.2021 - 10:29 | Son Güncelleme:

Arnavutköy'de feci kaza! Taklalar atarak savruldu...

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Arnavutköy'de feci kaza! Taklalar atarak savruldu...

Sultangazi yolunda meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak savruldu. Sürücü, hurdaya dönen otomobilden sağ olarak kurtarıldı.

Samet Uzun yönetimindeki 34 PA 1180 plakalı otomobil, Arnavutköy - Sultangazi yolunda bulunan Eski Edirne Caddesinde takla attı. Takla atan otomobilde bulunan sürücü Samet Uzun, feci kazadan sağ olarak kurtuldu. Takla atan otomobilin tekerlekleri yerinden koparak yol kenarına savruldu. Araç içindeki sürücünün yardımına trafikteki diğer araç sürücüleri koştu. Otomobilden çıkarılarak çimenlik alana yatırılan yaralı sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza nedeniyle Eski Edirne asfaltında bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Takla atan otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Arnavutköyde feci kaza Taklalar atarak savruldu...

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