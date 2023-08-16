×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Arnavutköy'de feci kaza! Şoför araçta sıkıştı

Güncelleme Tarihi:

#Arnavutköy#Trafik Kazası#KAZA
Arnavutköyde feci kaza Şoför araçta sıkıştı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2023 17:30

İstanbul Arnavutköy'de kapalı kasa kamyonete arkadan çarpan minibüsün şoförü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüs şoförü sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Haberin Devamı

Kaza, 15:00 sıralarında Eski Edirne Asfaltı Caddesi, Kuzey Marmara Otoyolu Habipler Bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre Emrah Odabaşı'nın kullandığı minibüs, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Hüseyin Erkal'ın kullandığı kamyonete arkadan çarptı.

Kazanın ardından minibüs şoförü Emrah Odabaşı araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Odabaşı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Arnavutköyde feci kaza Şoför araçta sıkıştı

Haberin Devamı

Kaza nedeniyle, Eski Edirne Asfaltı Caddesi Arnavutköy istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Arnavutköy#Trafik Kazası#KAZA

BAKMADAN GEÇME!