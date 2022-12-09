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Arnavutköy'de enişteden kurşun yağmuru

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#İstanbul#Arnavutköy#Silahlı Saldırı
Arnavutköyde enişteden kurşun yağmuru
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2022 09:32

İstanbul Arnavutköy’de eniştelerinin silahlı saldırısı sonucu 2 kardeşten biri ağır yaralandı.

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Olay, dün öğlen saatlerinde Arnavutköy İslambey Mahallesi Fetih Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 1 yıl önce enişteleri ile yaşadıkları problem nedeniyle kavga eden Yıldız ve Karaboğa aileleri arasında husumet devam etti.

İsa ve Ömer Yıldız kardeşler, dün öğle saatlerinde Arnavutköy’de yaşadıkları mahallede sokakta yürürken yanlarına yanaşan eniştesi Erhan Karaboğa ve kardeşi Emir Karaboğa’nın içinde bulunduğu hafif ticari araçtan ateş açıldı.

Arnavutköyde enişteden kurşun yağmuru

Saldırı sonucu Ömer Yıldız bacağından yaralanırken kardeşi İsa Yıldız göğsünden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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Hastaneye kaldırılan yaralılardan İsa Yıldız’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Arnavutköyde enişteden kurşun yağmuru

Polis ise saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen enişte ve kardeşini yakalamak üzere çalışma başlattı.

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#İstanbul#Arnavutköy#Silahlı Saldırı

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