Arnavutköy’de durakta bekleyen genç kıza sözlü taciz! Şüpheli gözaltına alındı

Olay, sabah saatlerinde Arnavutköy Haraççı Mahallesi Borsa İstanbul İmam Hatip Lisesi durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, durakta otobüs bekleyen G.D. isimli genç kızın, yanına yaklaşan S.D. isimli şüpheli sözlü tacizde bulundu. Uzaklaşan şüpheli ardından tekrar G.D.'nin yanına gelerek "Çok güzelsin, gel seni bırakayım" ifadelerini kullandı.

Taciz edilen G.D. şüpheliye tepki gösterdikten sonra şüpheli uzaklaştı. G.D., cep telefonu kamerasıyla o anları saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, şüphelinin G.D.'yi taciz ettiği anlar yer aldı.

G.D., çektiği görüntü kaydıyla Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yavuz Selim Polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin titiz çalışması sonucunda şüpheli yakalanarak polis merkezine getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli S.D.'nin adliyeye sevk edildiği öğrenildi.