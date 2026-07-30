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Arnavutköy’de düğün fotoğrafçısını öldürüp ormana gömdüler… 3 şüpheli yakalandı

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#Arnavutköy Cinayet#Ferhat Açık#Van Operasyonu
Arnavutköy’de düğün fotoğrafçısını öldürüp ormana gömdüler… 3 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2026 02:16

ARNAVUTKÖY'de düğün fotoğrafçısı Ferhat Açık'ı öldürdükten sonra cesedini ormanlık alana gömdükleri belirlenen 3 şüpheli, Van’da düzenlenen operasyonda yakalandı. Şüphelilerin, öldürdükleri fotoğrafçının aracını satabilmek için noterden kendi adlarına vekalet çıkarmaya çalıştıkları tespit edildi.

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Olay, Arnavutköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Esenyurt'ta düğün fotoğrafçılığı yapan Ferhat Açık, şüpheliler tarafından öldürüldükten sonra ilçedeki ormanlık alana gömüldü. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, cinayete ilişkin tespit edilen 3 kişinin Van'da olduğunu belirledi. Şüphelilerin yakalanması için Van’da operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul’a getirilen şüpheliler, işlemler için emniyete götürüldü.

ARACI SATMAK İÇİN VEKALET ÇIKARMAYA ÇALIŞMIŞLAR

Polis ekiplerinin çalışmalarında, şüphelilerin öldürdükleri Ferhat Açık'a ait aracı satabilmek için noterden kendi adlarına vekalet çıkarmaya çalıştıkları belirlendi. Şüphelilerin gösterdiği yerde yapılan aramalarda Açık'ın cesedi, Arnavutköy’deki ormanlık alanda gömülü halde bulundu. Öte yandan emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

  

 

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#Arnavutköy Cinayet#Ferhat Açık#Van Operasyonu

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