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DHA
Haber Giriş: 13.01.2021 - 11:59 | Son Güncelleme:

Arnavutköy'de dehşet evi! Karakola gidip her şeyi itiraf etti

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Arnavutköy'de dehşet evi! Karakola gidip her şeyi itiraf etti
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İstanbul Arnavutköy'de T.Ç (48) tartıştığı eşi A.Ç (48)'yi silahla başından vurarak ağır yaraladı. Olay sonrası T.Ç karakola giderek, "Karımı öldürdüm" demesiyle ortaya çıktı.

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  • Arnavutköyde korku evi
  • Arnavutköyde korku evi
  • Arnavutköyde korku evi
  • Arnavutköyde korku evi
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Olay dün gece Arnavutköy'de yaşandı. İmrahor Mahallesi'ndeki evinde eşi A.Ç (48) ile tartışan T.Ç (48) isimli kişi, karısını silahla başından vurdu. Olayın ardından Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi'ne giden T.Ç, "Karımı silahla kafasından vurdum" diyerek teslim oldu. İmrahor Mahallesi'ndeki eve çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kadın ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi'ne giderek teslim olan şüpheli T.Ç, ifadesinde uzun yıllardır eşiyle kıskançlık nedeniyle kavgalar yaşadığını söyledi.
Olay gecesi de yine karısıyla tartıştığını söyleyen T.Ç, tartışmanın büyümesi üzerine elindeki silahı eşi A.Ç.'yi korkutmak amacıyla doğrulttuğunu ve o sırada da silahın ateş alarak eşini başından vurduğunu söyledi.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen T.Ç. tutuklanarak Metris Cezaevine gönderilirken, başından vurularak ağır yaralanan kadının ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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