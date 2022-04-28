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Arnavutköy'de dehşet evi! İtalya'ya götürme vaadiyle kandırıp rehin aldılar... 8 gün boyunca işkence yaptılar

#Istanbul#Arnavutköy#Rehine

İtalya'ya götürme vaadiyle kandırdıkları Afgan uyruklu 2 kişiyi Arnavutköy'deki bir eve getiren yine Afganistanlı kişiler, el ve ayaklarını bağladıkları 2 kişiyi 8 gün boyunca rehin tuttular. Afganistan'daki ailelerini arayarak 18 bin dolar fidye vermeleri halinde serbest bırakılacaklarını söyleyen 2 Afganistanlı, 8 gün boyunca işkence gördükleri evden polisin operasyonuyla kurtarıldı.

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İtalya'ya gitme hayali kuran Afganistanlı Süleyman Alanher ve Sabır Şükrü, kendilerini İtalya'ya götüreceklerini söyleyen 2 Afgan ile anlaştı. Süleyman Alanher ve Sabır Şükrü'yü Arnavutköy'deki bir eve getiren Afgan çete üyeleri el ve ayaklarını bağladı. 8 gün boyunca eve gelen farklı kişiler tarafından çeşitli işkencelere maruz kalan 2 Afgan, aileleri ile telefondan görüntülü görüştürüldü.

Arnavutköyde dehşet evi İtalyaya götürme vaadiyle kandırıp rehin aldılar... 8 gün boyunca işkence yaptılar

 Rehin tuttukları 2 kişinin Afganistan'daki ailelerinden 18 bin dolar fidye isteyen çete üyeleri, parayı göndermedikleri takdirde rehineleri öldürecekleri söyledi. 

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AİLELER PARAYI GÖNDERDİ

18 bin dolar fidyeyi gönderen 2 Afgan'ın aileleri Türkiye'de parayı teslim alacak kişinin kimlik bilgilerinin eksik olması sebebiyle gönderilen parayı alamadı.

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TÜRK ARKADAŞINA KONUM ATTI

El ve ayakları bağlı bir halde rehin tutulan Afgan uyruklu 2 kişiden biri, bir yolunu bularak çete üyelerinden birinin telefonunu gizlice alarak bir Türk arkadaşına konum atıp polise haber vermesini istedi. Afgan arkadaşından gelen mesajı polise bildiren Türk komşu, rehin tutulan 2 kişinin kurtulmasında büyük rol aldı. Arnavutköy Merkez Mahallesi'ndeki binanın etrafını saran Arnavutköy Emniyeti Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler binanın bodrum katındaki daireye baskın düzenledi. 

Arnavutköyde dehşet evi İtalyaya götürme vaadiyle kandırıp rehin aldılar... 8 gün boyunca işkence yaptılar

BODRUM KATTAN KAÇAKLAR ÇIKTI

El ve ayakları bağlı halde rehin tutulan 2 Afgan, polis ekipleri tarafından kurtarılırken çete üyesi 2 Afgan ise binanın havalandırma boşluğundan kaçmaya çalıştı. Kısa süreli kovalamacanın ardından şüpheliler yakalandı.

Arnavutköyde dehşet evi İtalyaya götürme vaadiyle kandırıp rehin aldılar... 8 gün boyunca işkence yaptılar

Binanın bodrum katındaki dairede yapılan incelemede dairenin oda oda kiraya verildiği ve bir diğer odada ise 9 kaçak göçmenin yaşadığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından kaçak 9 göçmen sınır dışı edilmek üzere göç idaresine gönderilirken Süleyman Alanher ve Sabır Şükrü'yü 8 gün boyunca rehin tutan Necibullah Pakistan ve Ferhan Pakistan ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Istanbul#Arnavutköy#Rehine

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