Arnavutköy'de dehşet: Boşandığı eşi ve oğlunu tüfekle öldürdü

Arnavutköy’de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Davut Gökkaya, boşandığı eşi Türkan Gökkaya ile oğlu Emin Gökkaya'yı (18) dün evde pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti. Olay sırasında evde bulunan diğer oğlu A.G.'nin (16) ise kanepenin arkasına saklanarak kurtulduğu öğrenildi.
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Olay, dün Boğazköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Davut Gökkaya, boşandığı eşi Türkan Gökkaya'nın yaşadığı eve geldi. Çıkan tartışmanın ardından yanında getirdiği pompalı tüfekle eski eşi ile oğlu Emin Gökkaya'ya ateş eden Davut Gökkaya, daha sonra aynı silahla intihar etti.
Olay sırasında evde bulunan diğer oğlu A.G.'nin (16) kanepenin arkasına saklanarak kurtulduğu öğrenildi. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Türkan Gökkaya, oğlu Emin Gökkaya ve Davut Gökkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından cenazeler otopsi işlemi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Cenazeler Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edildi. Cenazelerin, Arnavutköy'de toprağa verileceği öğrenildi.
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