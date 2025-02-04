Arnavutköy'de dehşet! 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü

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Olay, 2 Şubat'ta saat 21.30 sıralarında Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce de tartışan 2 arkadaş mahalledeki boş arazide buluşarak konuşmaya karar verdi. Yasin Bozuklu ve 14 yaşındaki kardeşi Bayram Bozuklu, buluşma noktasına gidere Yakup K. ile konuşmaya başladı.

5 YERİNDEN BIÇAKLADI

Tartışma bir süre sonra büyüyerek kavgaya dönüşürken Yakup K. cebinden çıkardığı bıçakla arkadaşı Yasin'i 5 yerinden bıçaklayarak kaçtı. Olayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Yasin Bozuklu'yu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Bozuklu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.

Arkadaşını bıçaklayarak öldüren Yakup K., Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan 2 arkadaşın daha önce de kavga ettiği ve çıkan kavgayı mahallelinin ayırdığı, sosyal medyada birbirlerine küfür ve hakaret ettikleri öğrenildi.