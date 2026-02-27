Arnavutköy'de çiftlik sahibi çalışanını elektrikli testereyle yaraladı

Haberin Devamı

Olay, dün gece saatlerinde İmrahor Mahallesi'ndeki çiftlikte meydana geldi. İddiaya göre, çiftlik sahibi Murat D. ile çalışanı Ayhan Işık arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Yaşanan arbedede Murat D., çiftlikte bulunan elektrikli testereyle, çalışanı Ayhan Işık'a saldırıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda boynundan ağır yaralandığı belirlenen Ayhan Işık ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ORMANLIK ALANA KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından ormanlık alanda yakalandı. Öte yandan yapılan incelemelerde tarafların alkollü oldukları ve olayın alkolün etkisiyle meydana geldiği belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli Murat D.'nin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.