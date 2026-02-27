×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Arnavutköy'de çiftlik sahibi çalışanını elektrikli testereyle yaraladı

Güncelleme Tarihi:

#Arnavutköy#Elektrikli Testere#Ayhan Işık
Arnavutköyde çiftlik sahibi çalışanını elektrikli testereyle yaraladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2026 00:26

Arnavutköy'de çiftlik sahibi ile çalışanı arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede Murat D. (56), çalışanı Ayhan Işık (36)'a elektrikli testereyle saldırdı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ağır yaralandığı belirlenen Işık, ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli Murat D. ise polis ekipleri tarafından ormanlık alanda yakalandı.

Haberin Devamı

Olay, dün gece saatlerinde İmrahor Mahallesi'ndeki çiftlikte meydana geldi. İddiaya göre, çiftlik sahibi Murat D. ile çalışanı Ayhan Işık arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Yaşanan arbedede Murat D., çiftlikte bulunan elektrikli testereyle, çalışanı Ayhan Işık'a saldırıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda boynundan ağır yaralandığı belirlenen Ayhan Işık ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ORMANLIK ALANA KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından ormanlık alanda yakalandı. Öte yandan yapılan incelemelerde tarafların alkollü oldukları ve olayın alkolün etkisiyle meydana geldiği belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli Murat D.'nin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Arnavutköy#Elektrikli Testere#Ayhan Işık

BAKMADAN GEÇME!