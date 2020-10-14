MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriArnavutköy’de binadaki uyuşturucu serasını yangın ortaya çıkardı
GeriGündem Arnavutköy’de binadaki uyuşturucu serasını yangın ortaya çıkardı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Alper KORKMAZ / İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 14.10.2020 - 11:24 | Son Güncelleme:

Arnavutköy’de binadaki uyuşturucu serasını yangın ortaya çıkardı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Arnavutköy’de binadaki uyuşturucu serasını yangın ortaya çıkardı
Abone Olgoogle-news

ARNAVUTKÖY’de bir binanın bodrum katında çıkan yangını kontrol için giren itfaiye ve polis ekipleri Hint keneviri serasıyla karşılaştı. 203 kök Hint keneviri ele geçirilirken, bir kişi de gözaltına alındı.

Bolluca Mahallesi’nde bulunan bir binanın bodrum katında dün yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarının ardından bodrum kattaki odaları kontrol amacıyla gezmeye başladı. Binanın jeneratör odasına giren itfaiye ekipleri Hint keneviri serasıyla karşılaşınca durumu dışarıda bekleyen polislere haber verdi. Polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda ayrı ayrı saksılar içerisinde 203 kök Hint keneviri, aydınlatma sistemi, ısıtma ve sulama sistemi ele geçirdi. Bodrum katı kiraya verdiği tespit edilen Süleyman Mutlu Ö., isimli kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu kiracının yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle