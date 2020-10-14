Arnavutköy’de binadaki uyuşturucu serasını yangın ortaya çıkardı

Bolluca Mahallesi’nde bulunan bir binanın bodrum katında dün yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarının ardından bodrum kattaki odaları kontrol amacıyla gezmeye başladı. Binanın jeneratör odasına giren itfaiye ekipleri Hint keneviri serasıyla karşılaşınca durumu dışarıda bekleyen polislere haber verdi. Polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda ayrı ayrı saksılar içerisinde 203 kök Hint keneviri, aydınlatma sistemi, ısıtma ve sulama sistemi ele geçirdi. Bodrum katı kiraya verdiği tespit edilen Süleyman Mutlu Ö., isimli kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu kiracının yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.