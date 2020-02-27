Arnavutköy'de barakada çıkan yangın yandaki binaya sıçradı

Arnavutköy Hicret Mahallesi Orhun Sokakta bulunan barakada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede barakanın bitişiğindeki 4 katlı binanın dışına da sıçradı. Yangın mahallede korku dolu anlar yaşandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında herhangi ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar meydana geldi.