MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriArnavutköy'de barakada çıkan yangın yandaki binaya sıçradı
GeriGündem Arnavutköy'de barakada çıkan yangın yandaki binaya sıçradı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Taylan ERGÜN / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 27.02.2020 - 11:36,Son Güncelleme:/

Arnavutköy'de barakada çıkan yangın yandaki binaya sıçradı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Arnavutköy'de barakada çıkan yangın yandaki binaya sıçradı
Abone Olgoogle-news

ARNAVUTKÖY'de barakada çıkan yangın, bitişiğindeki 4 katlı binanın dış cephesini sardı. 4 katlı binayı saran alevleri gören bina sakinleri korkuyla kendilerini dışarı attılar. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Arnavutköy Hicret Mahallesi Orhun Sokakta bulunan barakada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede barakanın bitişiğindeki 4 katlı binanın dışına da sıçradı. Yangın mahallede korku dolu anlar yaşandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında herhangi ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar meydana geldi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle