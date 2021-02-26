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Gündem
Taylan ERGÜN/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 26.02.2021 - 12:13 | Son Güncelleme:

Arnavutköy'de asker eğlencesinde havaya ateş açan çocuk gözaltına alındı

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Arnavutköy'de asker eğlencesinde havaya ateş açan çocuk gözaltına alındı
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İstanbul Arnavutköy'de sokağa çıkma kısıtlamasında asker eğlencesi düzenleyen ve havaya ateş eden gruba polis ekipleri baskın yaptı. Ruhsatsız silah ile ateş açan 16 yaşındaki bir çocuk gözaltına alındı.

Anadolu Mahallesi, Yaşar Kemal Sokak'ta sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından asker eğlencesi düzenleyen bir grup genç sosyal mesafe ve maske kuralına uymadı. Araçlarla sokağı kapatan gruptan bir kişi havaya ateş etti. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine sokağa gelen polis ekipleri havaya ateş eden 16 yaşındaki Y.A.'yı gözaltına aldı. Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları aramalarda silahı bir aracın altında buldu. Y.A. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine götürüldü. Gruptaki diğer kişilere de cezai işlem uygulandı.

Arnavutköyde asker eğlencesinde havaya ateş açan çocuk gözaltına alındı

 

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