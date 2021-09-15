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Vedat BAYRAKTAR - Taylan ERGÜN / İSTANBUL, (DHA) 
Haber Giriş: 15.09.2021 - 12:40 | Son Güncelleme:

Arnavutköy'de akılalmaz eğlence! Görüntüleri sosyal medyada paylaştılar

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Arnavutköy'de akılalmaz eğlence! Görüntüleri sosyal medyada paylaştılar

Arnavutköy'de site bahçesinde 18 yaşından küçüklerin olduğu gruptaki bir kişi, eline aldığı kediyi havaya fırlattı. Kedinin yere düşmesini izleyerek eğlenen gruptakiler, çektikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından da paylaştı. Tepki yağan görüntüler üzerine gözaltına alınan M.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, Karaburun Mahallesi'nde site bahçesinde iki gün önce akşam saatlerinde yaşandı. Yaşları 18'den küçük bir grup, eğlenmek için kediye eziyet etti. Gruptakilerden M.A. eline aldığı kediyi havaya fırlattı. Kedinin yere düşmesini izleyerek eğlenen gruptakiler, o anları cep telefonu kamerasına kaydedip, görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntüleri görerek tepki gösterenlerin ihbarı ve Arnavutköy İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin şikayeti üzerine Karaburun'da gözaltına alınan M.A.'nın Durusu Karakol Komutanlığı'nda ifadesi alındı. M.A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"BU BİR İSTİSNA"

Site sakini Rüstem Çelik, "Bu bir istisna. Buradaki bütün çocukları tanıyorum ama o çocuğu tanımıyorum. Muhtemelen misafir olarak buraya gelmiştir. Sitenin içerisindeki kişiler kedileri çok seviyor ve onlarla birlikte yaşıyor. Bu bir istisna" dedi.

"ÖYLE BİR EĞLENCE OLUR MU"

Mahalleli Yunus Akar ise, "Bu vahşet, bu aileden kaynaklı. Ailede sorun yoksa, çocuk yapmaz bunu. Karaburun'da böyle bir şey olduğu için ben üzüldüm. Böyle bir eğlence olur mu, çok yazık" diye konuştu.

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