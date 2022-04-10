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Arnavutköy'de 38 günlük ceset bulundu

#İstanbul#Arnavutköy#Ceset
Arnavutköyde 38 günlük ceset bulundu

Arnavutköy'de bir erkek cesedi ormana mantar toplamaya gelen vatandaşlar tarafından bulundu. Cesedin 38 gün önce öldürülen Kadir Sütçü adlı şahsa ait olduğu belirlendi. Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan ceset için polis inceleme başlattı.

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Olay, akşam saatlerinde Arnavutköy’de meydana geldi. Elde edilen bilgiye göre, Boğazköy mevkiindeki ormanlık alanda mantar toplamaya gelen vatandaşlar, yerde hareketsiz yatan bir kişi gördü. Vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirmesiyle  olay yerine gelen ekipler, yaptıkları ilk incelemede hareketsiz yatan şahsın ölü olduğunu tespit etti. Çalışmaların devamında, 38 gün önce başından vurularak öldürüldüğü belirlenen cesedin Kadir Sütçü adında erkek şahsa ait olduğu öğrenildi. Ekipler, olay yerindeki delilleri toplayarak emniyete götürürken, Kadir Sütçü’nün cansız bedeni de incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

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#İstanbul#Arnavutköy#Ceset

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