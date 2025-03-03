Arnavutköy’de 2 tır alev topuna döndü

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Yangın, gece saat 00.00 sıralarında Arnavutköy Deliklikaya Mahallesi Deliklikaya Sanayi Sitesi içerisinde yer alan park halindeki bir tırda meydana geldi. Karton koli paketlerinin yüklü olduğu tırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkması sonucu araç alev alev yanmaya başladı.

Yangın tırın hemen önünde yer alan park halindeki başka bir tıra sirayet etti. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri de tırların çevresinde güvenlik tedbirleri aldı. Yangında her iki tır da kullanılamaz hale geldi.

Tırlarda maddi hasar meydana gelirken herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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