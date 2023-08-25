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Arnavutköy'de 15 yaşındaki çocuğun üzerinden pompalı tüfek çıktı

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#İSTANBUL#Polis#Şiddet
Arnavutköyde 15 yaşındaki çocuğun üzerinden pompalı tüfek çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2023 10:33

İstanbul Arnavutköy'de, iki grubun sokaktaki kavgasına o sırada devriye atan bekçiler müdahale etti. Kavgayı ayıran bekçiler, 15 yaşındaki bir çocuğun üzerinde pompalı tüfek ele geçirdi.

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Olay dün gece Arnavutköy Hadımköy Mahallesi’nde yaşandı. Gece saatlerinde yaşları 20’nin altında iki grup çocuk arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavgayı o sırada devriye atan bekçiler fark etti. Bekçiler kavgaya müdahale edip kavgayı ayırdıktan sonra kavgaya karışan tarafların kimlik kontrolünü ve üst aramasını yaptı.

15 yaşındaki bir çocuğun üzerinden pompalı tüfek çıktı. Ekiplerin tüfeği alarak çocuğu gözaltına aldığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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#İSTANBUL#Polis#Şiddet

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