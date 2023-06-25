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Arnavutköy TEM Otoyolu'nda tehlikeli inatlaşma kamerada

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#İstanbul#Arnavutköy#TEM
Arnavutköy TEM Otoyolunda tehlikeli inatlaşma kamerada
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2023 10:41

 Arnavutköy, TEM Otoyolu'nda iddiaya göre sol şeritte düşük hızda ilerleyen ve otomobillere yol vermeyen minibüs şoförü ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Otomobil sürücüsü seyir halindeki minibüsün önüne geçerek sürücüye tepki gösterdi. Otomobilin minibüsün önüne geçtiği anlar ve yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, dün saat 20.00 sıralarında TEM Otoyolu Hadımköy mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre sol şeritte ilerleyen minibüs sürücüsü, aynı şeride geçmek isteyen otomobile yol vermedi.

Arnavutköy TEM Otoyolunda tehlikeli inatlaşma kamerada

Sol şeritte yavaş gittiği iddia edilen minibüs sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında çıkan yol verme tartışmasında tehlikeli anlar yaşandı.

Arnavutköy TEM Otoyolunda tehlikeli inatlaşma kamerada

Otomobil sol şeritte minibüsün önüne geçti. Bu sırada sürücünün yanında oturan yolcu, camdan çıkarak sürücüye tepki gösterdi. Minibüs ile otomobil arasındaki tehlikeli inatlaşma ve minibüsün sol şeritte düşük hızla gittiği anlar, yine tartıştığı otomobilin sürücüsü tarafından görüntülendi. 

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Arnavutköy TEM Otoyolunda tehlikeli inatlaşma kamerada

 

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#İstanbul#Arnavutköy#TEM

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