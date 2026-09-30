Arnavutköy sahilinde tedirgin eden anlar! İHA parçaları imha edildi

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Yeniköy Sahili'nde çalışma yapan ekipler, kıyıya vurmuş halde İHA'ya ait olduğu değerlendirilen cisimler buldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, sahili güvenlik gerekçesiyle kapattı.
İçerisinde yakıt olduğu düşünülen sıvı bulunan cisimlerin incelenmesinin ardından güvenli şekilde imha edilmesi amacıyla bölgeye SAS komandoları sevk edildi. Parçalar, iş makinesiyle açılan derin çıkara yerleştirildikten sonra kontrollü şekilde imha edildi.
PATLATMA KAMERADA
Şüpheli cisimlerin imha edildiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Patlamanın şiddetiyle sahildeki kumlar havaya yükselirken, şiddetli bir ses duyuldu.