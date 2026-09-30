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Arnavutköy sahilinde tedirgin eden anlar! İHA parçaları imha edildi

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#İHA Parçaları#Kontrollü İmha#Patlama Anı
Arnavutköy sahilinde tedirgin eden anlar İHA parçaları imha edildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2026 17:30

İstanbul, Yeniköy Sahili'nde kıyıya vuran şüpheli cisimlerin İHA'ya ait olduğu belirlenirken, bölgeyi kapatan jandarma ve SAS ekipleri parçaları kontrollü olarak havaya uçurdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Yeniköy Sahili'nde çalışma yapan ekipler, kıyıya vurmuş halde İHA'ya ait olduğu değerlendirilen cisimler buldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, sahili güvenlik gerekçesiyle kapattı.

Arnavutköy sahilinde tedirgin eden anlar İHA parçaları imha edildi

İçerisinde yakıt olduğu düşünülen sıvı bulunan cisimlerin incelenmesinin ardından güvenli şekilde imha edilmesi amacıyla bölgeye SAS komandoları sevk edildi. Parçalar, iş makinesiyle açılan derin çıkara yerleştirildikten sonra kontrollü şekilde imha edildi.

Arnavutköy sahilinde tedirgin eden anlar İHA parçaları imha edildi

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PATLATMA KAMERADA

Şüpheli cisimlerin imha edildiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Patlamanın şiddetiyle sahildeki kumlar havaya yükselirken, şiddetli bir ses duyuldu.

Arnavutköy sahilinde tedirgin eden anlar İHA parçaları imha edildi

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#İHA Parçaları#Kontrollü İmha#Patlama Anı

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