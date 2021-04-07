Arnavutköy Posta Kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Arnavutköy'ün ve mahallelerinin Posta Kodları

Arnavutköy ilçesine bağlı pek çok mahalle vardır. Bu mahallelerin posta kodunda değişiklik olabilir. Bu sebeple adreslerde posta kodu kısmının mahalleye göre yazılması gerekir. Böylelikle adres karışıklıklarının önüne geçilmiş olur. İstanbul'daki tüm posta kodları İstanbul'un plaka numarası olan 34 ile başlar.

Arnavutköy Posta Kodu Kaçtır?

Arnavutköy İstanbul iline bağlı olan ve Avrupa yakasında bulunan ilçeler arasında yer alır. Arnavutköy ilçesinin genel posta kodu 34275 olarak bilinir. Ancak bu ilçenin mahallelerinde posta kodlarının değişebileceğinin unutulmaması gerekmektedir.

İstanbul'un İlçesi Arnavutköy'ün ve Mahallelerinin Posta Kodu

İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki mahallelerde değişik posta kodları kullanılır. Bu sebeple eğer burada yaşıyorsanız yaşadığınız yere göre posta kodunu kontrol etmeniz gerekir.

34275 Posta Kodu

Yavuz Selim Mahallesi

Zafer Mahallesi

Nene Hatun Mahallesi

Anadolu Mahallesi

İslambey Mahallesi

Arnavutköy Merkez Mahallesi

İmrahor Mahallesi

34285 Posta Kodu

İstiklal Mahallesi

Atatürk Mahallesi

Boğazköy Merkez Mahallesi

34287 Posta Kodu

Mavigöl Mahallesi

Bolluca Merkez Mahallesi

34557 Posta Kodu

Zafer Mahallesi

Cami Mahallesi

34555 Posta Kodu

Yeşilbayır Mahallesi

Deliklikaya Mahallesi

Sazlıbosna Mahallesi

Dursunköy Mahallesi

Ömerli Mahallesi

Hadımköy Toki Mahallesi

İstasyon Mahallesi

Hastane Mahallesi

34281 Posta Kodu

Karlıbayır Mahallesi

Haraççı Merkez Mahallesi

34283 Posta Kodu

Yeniköy Mahallesi

Baklalı Mahallesi

Yassıören Mahallesi

Balaban Mahallesi

Tayakadın Mahallesi

Boyalık Mahallesi

Karaburun Mahallesi

Hacımaşlı Mahallesi

Taşoluk Merkez Mahallesi

Çilingir Mahallesi

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi

Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi

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