Arnavutköy Posta Kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Arnavutköy'ün ve mahallelerinin Posta Kodları
Arnavutköy ilçesi İstanbul'a bağlıdır. İstanbul oldukça büyük bir şehir olması sebebi ile pek çok ilçesi vardır. Bu ilçelere bağlı pek çok mahalle bulunur. İstanbul'un kalabalık ve büyük bir şehir olması nedeniyle adreslerde posta kodunun girilmesi çok önemlidir. Arnavutköy posta kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Arnavutköy'ün ve mahallelerinin posta kodu ile ilgili bilgileri derledik.
Arnavutköy ilçesine bağlı pek çok mahalle vardır. Bu mahallelerin posta kodunda değişiklik olabilir. Bu sebeple adreslerde posta kodu kısmının mahalleye göre yazılması gerekir. Böylelikle adres karışıklıklarının önüne geçilmiş olur. İstanbul'daki tüm posta kodları İstanbul'un plaka numarası olan 34 ile başlar.
Arnavutköy Posta Kodu Kaçtır?
Arnavutköy İstanbul iline bağlı olan ve Avrupa yakasında bulunan ilçeler arasında yer alır. Arnavutköy ilçesinin genel posta kodu 34275 olarak bilinir. Ancak bu ilçenin mahallelerinde posta kodlarının değişebileceğinin unutulmaması gerekmektedir.
İstanbul'un İlçesi Arnavutköy'ün ve Mahallelerinin Posta Kodu
İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki mahallelerde değişik posta kodları kullanılır. Bu sebeple eğer burada yaşıyorsanız yaşadığınız yere göre posta kodunu kontrol etmeniz gerekir.
34275 Posta Kodu
Yavuz Selim Mahallesi
Zafer Mahallesi
Nene Hatun Mahallesi
Anadolu Mahallesi
İslambey Mahallesi
Arnavutköy Merkez Mahallesi
İmrahor Mahallesi
34285 Posta Kodu
İstiklal Mahallesi
Atatürk Mahallesi
Boğazköy Merkez Mahallesi
34287 Posta Kodu
Mavigöl Mahallesi
Bolluca Merkez Mahallesi
34557 Posta Kodu
Zafer Mahallesi
Cami Mahallesi
34555 Posta Kodu
Yeşilbayır Mahallesi
Deliklikaya Mahallesi
Sazlıbosna Mahallesi
Dursunköy Mahallesi
Ömerli Mahallesi
Hadımköy Toki Mahallesi
İstasyon Mahallesi
Hastane Mahallesi
34281 Posta Kodu
Karlıbayır Mahallesi
Haraççı Merkez Mahallesi
34283 Posta Kodu
Yeniköy Mahallesi
Baklalı Mahallesi
Yassıören Mahallesi
Balaban Mahallesi
Tayakadın Mahallesi
Boyalık Mahallesi
Karaburun Mahallesi
Hacımaşlı Mahallesi
Taşoluk Merkez Mahallesi
Çilingir Mahallesi
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi
Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi
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