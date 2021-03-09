Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza

Kaza, saat 13.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Tayakadın mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametinde seyir halinde olan 34 BD 7466 plakalı TIR sürücüsü Ali Osman Karagöz direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Bariyerlere çarpan TIR, yola devrilirken sürücüsü araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü Ali Osman Karagöz olay yerine gelen ambulansla hemen hastaneye kaldırıldı. Ali Osman Karagöz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri yolun güvenliğini alırken trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Olay yerine gelen iki çekici ile devrilen TIR, uzun süren çalışma sonucu kaldırıldı ve yol trafiğe yeniden açıldı.