İstanbul'da kar yağışı yolları kapattı, hasta için askeri helikopter devreye girdi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Turizm merkezleri yoğun kar altında Yıllık sonra ilk...Turizm merkezleri yoğun kar altında! Yıllık sonra ilk...#Kar Yağışı
İstanbulda kar devam edecek mi Canlı yayında açıkladıİstanbul'da kar devam edecek mi? Canlı yayında açıkladı#İstanbul Kar
G.Sarayın getirdiği Campos şaşkın: Bu takım Barcelona mıG.Saray'ın getirdiği Campos şaşkın: Bu takım Barcelona mı?#Galatasaray
İstanbul kara teslim Yeni karar: Bugün tüm uçuşlar iptalİstanbul kara teslim! Yeni karar: Bugün tüm uçuşlar iptal#Yoğun Kar
Ünlü oyuncu mahsur kaldı: 21 saattir evime gidemiyorum Canlı yayına bağlandıÜnlü oyuncu mahsur kaldı: 21 saattir evime gidemiyorum! Canlı yayına bağlandı#Şafak Sezer
İstanbulda kar yollar kapadı, hasta için askeri helikopter devreye girdiİstanbul'da kar yollar kapadı, hasta için askeri helikopter devreye girdi#İstanbul
Dünya rahat bir nefes almıştı... DSÖden flaş uyarı geldiDünya rahat bir nefes almıştı... DSÖ'den flaş uyarı geldi!#Koronavirüs
Onlarca model ÖTVsiz satılıyor Büyük kolaylık sağlanıyorOnlarca model ÖTV'siz satılıyor! Büyük kolaylık sağlanıyor#Engelli
Kar yağdı, Arnavutköyde mahsur kaldılar Otel fırsatçılığı iddiası: 100 Euro istediler, bu kadar da olmaz ki...Kar yağdı, Arnavutköy'de mahsur kaldılar! Otel fırsatçılığı iddiası: 100 Euro istediler, bu kadar da olmaz ki...#İstanbul
Korkutan senaryo... Almanya uyardı Çinde yayılırsa bu yıl da yaşanırKorkutan senaryo... Almanya uyardı! Çin'de yayılırsa bu yıl da yaşanır#Almanya
Stefan Kuntz: Milli Takıma yeni isimler gelebilir, Burak Yılmaz olmazsa...Stefan Kuntz: "Milli Takım'a yeni isimler gelebilir, Burak Yılmaz olmazsa..."#A Milli Takım
Evet dediği gün hayatı kararmış: Bütün ülke yıllarca onun hamile kalmasını bekledi'Evet' dediği gün hayatı kararmış: Bütün ülke yıllarca onun hamile kalmasını bekledi#Prenses Charlene
Üzerine düşen her kar tanesi beni kahrediyor'Üzerine düşen her kar tanesi beni kahrediyor'#Ünlülerden Kar Manzaraları
Numan Kurtulmuş: Sedef Kabaşın sözleri milli iradeye hakarettirNuman Kurtulmuş: Sedef Kabaş'ın sözleri milli iradeye hakarettir#Numan Kurtulmuş
Canım abim... Gözyaşlarımı tutamıyorum'Canım abim... Gözyaşlarımı tutamıyorum!'#Ayberk Pekcan
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da kar yağışı yolları kapattı, hasta için askeri helikopter devreye girdi

#İstanbul#Kar Yağışı#Arnavutköy

İstanbul'da dün yoğun kar yağışı nedeniyle hayat felç oldu, yollar kapandı. Kar yağışının en çok etkili olduğu ilçelerden biri ise Arnavutköy'dü. Kar yağışı nedeniyle mahsur kalanlar geceyi camide geçirdi, kapanan yollar nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Arnavutköy'de kalp krizi geçiren hastayı askeri helikopterle sevk ettiler. O anlar bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Arnavutköy'de dün sabah saatlerinde bir anda başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapandı. Kayganlaşan yolda çok sayıda araç mahsur kaldı. Caddeler ve sokaklar yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı.

 Arnavutköy'de dün gece saatlerinde 37 yaşındaki Orhan Kaya evinde kalp krizi geçirdi. Güçlükle Arnavutköy Devlet Hastanesine götürülen Kaya'ya hastanede müdahale edildi. Ardından durumu ağır olan Kaya'nın başka bir hastaneye sevk edilmesine karar verildi. Yollar kapalı olunca ve zaman kaybının önüne geçilmesi için bölgeye askeri helikopter sevk edildi. Hastaneden alınan Kaya, askeri helikopterle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edildi. Bu sırada yaşanan zamanla yarış cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gözden Kaçmasın

Askeri helikopterle hasta sevk edildi, işte o anlar...Askeri helikopterle hasta sevk edildi, işte o anlar...Haberin Tüm Görselleri

YÜZLERCE ARAÇ MAHSUR KALDI

Boğazköy mevkiinde yüzlerce araç, yoğun kar yağışı altında mahsur kaldı. Zincirleme kazanın meydana geldiği yolda mahsur kalanlar saatlerce araçlarında bekledi. Mahsur kalanlardan bazıları araçlarında yakıtın azaldığını belirterek yardım istedi.

Haberin Devamı

İstanbulda kar yağışı yolları kapattı, hasta için askeri helikopter devreye girdi

ARAÇLAR KARA GÖMÜLDÜ; SÜRÜCÜLER YOLA YÜRÜYEREK DEVAM ETTİ

Arnavutköy'de kayganlaşan yolda çok sayıda araç mahsur kaldı. Caddeler ve sokaklar yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı.

İstanbulda kar yağışı yolları kapattı, hasta için askeri helikopter devreye girdi

Sürücü Muhammed Tonga, "4 saattir bekliyorum. Aracımın aküsü bitti bitecek. Şimdi aracın kontağını kapatacağım. Yürüyerek eve gideceğim. Evimde şu an en az 1 buçuk saat yürüyeceğim" dedi. Mustafa Şişko ise "4 kilometre bir araç trafiği var. Araçların çoğu kontak kapatmış" diye konuştu.

İstanbulda kar yağışı yolları kapattı, hasta için askeri helikopter devreye girdi

"ARAÇ İLERLEYEMEDİĞİ İÇİN HASTAYA DA ULAŞAMADIK"

Ambulans görevlisi Sümeyye Küçük, "Yaklaşık 5 saattir olduğumuz yerde bekliyoruz. Araç ilerleyemediği için hastaya da ulaşamadık. Hala bekliyoruz. Yollar açık olmadığı için hastaya başka ekiplerde ulaşamıyor. Geride dönemiyoruz kaldık burada" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Siracettin Ayaz ise "Saatlerdir yolu açan kimse yok. Burayla trafik polisi, zabıta ya da belediye ilgilenmeli" dedi.

İstanbulda kar yağışı yolları kapattı, hasta için askeri helikopter devreye girdi

 

Gözden Kaçmasın

Kar yağdı, Arnavutköyde mahsur kaldılar Otel fırsatçılığı iddiası: 100 Euro istediler, bu kadar da olmaz ki...Kar yağdı, Arnavutköy'de mahsur kaldılar! Otel fırsatçılığı iddiası: 100 Euro istediler, bu kadar da olmaz ki...Haberi Görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Kar Yağışı#Arnavutköy

BAKMADAN GEÇME!

Rahat uyu Saadet Hanım

Rahat uyu Saadet Hanım

#Saadet Göncay
Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

#Raphael Esrail
Fatma Girik mal varlığını yeğeni ve manevi kızına bıraktı

Fatma Girik mal varlığını yeğeni ve manevi kızına bıraktı!

#Fatma Girik

BAKMADAN GEÇME!

Rahat uyu Saadet Hanım

Rahat uyu Saadet Hanım

#Saadet Göncay
Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

#Raphael Esrail
Fatma Girik mal varlığını yeğeni ve manevi kızına bıraktı

Fatma Girik mal varlığını yeğeni ve manevi kızına bıraktı!

#Fatma Girik