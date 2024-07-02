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Arnavut yazar İsmail Kadare hayatını kaybetti

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#Tiran#İsmail Kadare#Fransa
Arnavut yazar İsmail Kadare hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2024 07:00

Arnavutluk’un en önemli yazarlarından İsmail Kadare, 88 yaşında hayatını kaybetti.

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Tiran’da geçirdiği kalp krizi sonrası vefat eden Kadere, bir süredir tedavi görüyordu. 28 Ocak 1936’da Arnavutluk’un güneyindeki Ergiri’de (Gjirokastır) doğan Kadare, Tiran’da edebiyat fakültesinde ve kısa bir süre için Moskova’da Maxim-Gorki Edebiyat Enstitüsünde okudu.

Edebi kariyerine 1950’lerin sonlarında başlayan Kadere, esas ününü ‘Ölü Ordunun Generali’ isimli romanıyla kazandı.

9 SENE FRANSA’DA YAŞADI

İçinde yetiştiği komünist yönetimle ters düştü ve kitapları yasaklandı. 1990 yılında Ramiz Alia yönetimine karşı protesto olarak daha önceleri de pek çok kez gittiği Fransa’ya iltica etti, 1999’da Arnavutluk’a geri döndü. Kadare, Fransa ve Arnavutluk’ta yaşıyor ve yazıyordu.

Kadare 1992’de Cino Del Duca Ödülü’nü, 2005 yılında Man Booker Uluslararası Ödülü’nü, 2009’da Asturias Prensliği Ödülü’nü, 2015’te Kudüs Ödülü’nü kazandı. Kadare’ye, 1996’da Fransa’daki “Academy of Moral and Political Sciences”a ömür boyu üyelik hakkı verildi.

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Türkçe’de yayımlanmış eserleri arasında ‘Ölü Ordunun Generali’, ‘Taş Kentin Günlüğü’, ‘Kosova’ya Üç Ağıt’, ‘Rüyalar Sarayı’, ‘Taş Kentin Düşüşü’ bulunuyor.

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#Tiran#İsmail Kadare#Fransa

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