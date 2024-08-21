Arkeologlardan 2 önemli keşif... Tavşanlı’da 3.750 yıllık mühür bulundu

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TAVŞANLI’DA ortaya çıkarılan fayanstan yapılmış mührün, üst ve alt hattı çizgilerle sınırlandırılmış. İç kısmı ise iç içe ikili ve üçlü gruplar halinde yerleştirilmiş “V” motifleriyle bezenmiş. Bakanlık, eserin Orta Anadolu’da Kültepe ve Acemhöyük gibi büyük ticaret merkezlerinden bilinen fayans silindir mühürlerin, Batı Anadolu’daki ilk örneği olarak kayda geçtiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

GENİŞ KAPSAMLI TİCARET AĞI

“Bu mühür, Doğu ile Batı arasında yeni ticaret yollarının varlığını açıkça ortaya koyuyor. Tavşanlı Höyük, 45 hektarlık yayılım alanıyla bölgenin en büyük Tunç Çağı yerleşmesi olma özelliği taşıyor.

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SİLAHLAR VE İNSAN KALINTILARI

Bu yeni keşif, höyüğün sadece Ege dünyası ile Anadolu arasındaki ticari ilişkilerin değil, aynı zamanda geniş kapsamlı bir ticaret ağının da varlığını gözler önüne seriyor. Kazılar sırasında ortaya çıkan diğer buluntular, bu ticaret merkezinin Mezopotamya ve Orta Anadolu kökenli eserlerle bağlantısını güçlendiriyor. Ancak en çarpıcı bulgu, yangın tabakasındaki molozlar arasında bulunan silahlar ve dört farklı bireye ait insan kalıntıları oldu. Bu kalıntılar, yerleşmeye yapılan ani ve acımasız bir saldırının izlerini taşıyor; insanların, evlerinden kaçamadan saldırıya uğradığını gösteriyor. Bu tarihi keşif, sadece Tavşanlı Höyük’ün önemini pekiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda Anadolu’nun tarihsel ticaret ağlarının boyutunu ve bu dönemdeki kültürel etkileşimlerin derinliğini de gözler önüne seriyor.”

‘ANADOLU TARİHİNE YENİ BİR IŞIK TUTUYOR’

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 3 bin 750 yıllık silindir mührün günyüzüne çıkmasının Anadolu’nun tarihine yeni bir ışık tuttuğunu söyledi.

VAN GÖLÜ KIYISINDA 5 BİN YILLIK OBJELER

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BİTLİS’in Adilcevaz ilçesinde yürütülen “Delikli Mağara” kazısında günümüzden 5 bin yıl öncesine dayanan İlk Tunç Çağı’na ait obsidiyen aletler, seramikler ve hayvan kemikleri günyüzüne çıkarıldı. Yaklaşık 1.5 aydır yürütülen kazıda ulaşılan kalıntılar bölge tarihine ışık tutacak.

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Arkeoloji Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Sinan Kılıç, Adilcevaz’da ilk defa prehistorik bir kazı yaptıklarını ve ilçe başta olmak üzere bölge tarihine katkı sunacak izlere rastladıklarını söyledi: “Delikli Mağara’nın doğu girişinde yaptığımız sondaj kazılarında en eskisi günümüzden 5 bin yıl öncesine ait, İlk Tunç Çağı diye tabir edilen dönemle ilişkilendirilen obsidiyen kesici aletler, ok uçları, seramik ve hayvan kemikleri bulduk. Bütün bölge yani Doğu Anadolu, Güney Batı Asya diye düşünürsek bu bölgedeki tarih öncesi dönemlere önemli katkılar sunacağını düşündüğümüz bir kazı yeri burası.”

Adilcevaz’daki Delikli Mağara’da bulunan objeler, İlk Tunç Çağı’na dair önemli bilgiler veriyor.

