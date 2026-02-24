Arkeolog Mellink’in külleri keşfettiği tümülüste

Haberin Devamı

Hollanda’da 1917 yılında doğan ve doktora eğitimine kadar ülkede yaşamını sürdüren Prof. Dr. Machteld Johanna Mellink, 1946 yılında eğitim için ABD’ye gitti. Eğitimi sırasında uzmanlaştığı Anadolu arkeolojisi ile ilk kez 1947 yılında geldiği Mersin’in Tarsus ilçesindeki Gözlükule kazılarında tanışan Mellink, buradaki kazılarının ardından 1963 yılında Karataş- Semayük’te kendi kazıları için Antalya’nın Elmalı ilçesine geldi.

Burada farklı kazı ve yüzey araştırmalarında yer alan Prof. Dr. Mellink, birçok arkeolojik eserin gün yüzüne çıkarılmasında büyük rol oynadı. Prof. Dr. Mellink tarafından keşfedilen Kızılbel ve Karaburun tümülüsleri, Anadolu’nun en iyi korunmuş boyalı mezar odaları olarak literatürde yerini aldı. Prof. Dr. Mellink, Milattan Önce 525 yılına tarihlenen, günümüze neredeyse hiç ulaşmamış duvar resim sanatının örneklerini yansıtan Kızılbel Tümülüsü ile Milattan Önce 475 yılına tarihlenen ve bölgedeki Pers etkisini en net gösteren buluntulardan biri olarak kabul edilen Karaburun Tümülüsü’nü gün yüzüne çıkarttı.





ANADOLU’DA 60 YIL

40 yılı Elmalı’da olmak üzere yaşamının 60 yılını Anadolu arkeolojisine adayan Prof. Dr. Mellink, daha sonra ülkesi ABD’ye döndü. Elmalı’ya gömülmeyi vasiyet eden Prof. Dr. Mellink, 2006 yılının şubat ayında ABD’de kaldığı bakım evinde 89 yaşında hayatını kaybetti. Yakınları, aynı yılın eylül ayında Prof. Dr. Mellink’in vasiyetini yerine getirebilmek için küllerini Elmalı’ya gönderdi. Prof. Dr. Mellink’in bedeninin külleri, çok sevdiği Kızılbel Tümülüsü’ne Elmalı’da yaşayan Sadık Aytulum tarafından serpildi.