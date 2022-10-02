Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Arkasından vurdu

Güncelleme Tarihi:

#Erkan Hançer#Cinayet#Kan Davası
Arkasından vurdu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2022 07:00

İstanbul Sancaktepe’de geçen salı marketten çıktığı sırada başından vurularak yaralanan MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Güvenlik kamerası kayıtlarına göre, Erkan Hançer marketteyken elinde ekmek poşeti olan bir kişi kapıda bekliyordu. Erkan Hançer marketten çıkıp arabasının yanına gittiğinde, elinde ekmek poşeti olan kişi arkasından yaklaşıp başına tek el ateş ederek kaçtı. Saldırının ardından yoğun bakıma alınan Erkan Hançer dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

‘SUİKASTE KURBAN GİTTİ’

Erkan Hançer’in vefat haberi sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Dr. İzzet Ulvi Yönter, “MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcımız hain ve hunhar bir suikaste kurban gitti. Bu alçak katilin derhal bulunmasını, en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Erkan Hançer kardeşimize Allah’tan rahmetler niyaz ediyoruz. Başımız sağ olsun” dedi. Hançer’in cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Samandıra Mezarlığı’na defnedildi. 

Haberin Devamı

KAN DAVASI İDDİASI

Erkan Hançer’in kan davası nedeniyle öldürüldüğü iddia edildi. Soruşturma başlatan polisin yaptığı araştırmada, Erkan Hançer’in, Yahya Karakışlak ile 2002 yılında husumet yaşadığı, bunun üzerine Hançer’in Karakışlak’ın kardeşi Mürteza Karakışlak’ı öldürdüğü, bu sebeple polis tarafından yakalanarak tutuklandığı belirlendi. Toplam 4 kişinin hayatını kaybettiği olayların ardından Hançer ve Karakışlak arasında kan davası başlamıştı. Hançer’in cezaevinden çıktığını öğrenen Karakışlak, kardeşinin öcünü almak için yeniden harekete geçti. Karakışlak, Hançer’i öldürmesi için Orhan Ağbay ile anlaştı. Ağbay, Hançer’i takip etmeye başladı. Olay günü Hançer’in tek başına marketten çıktığını gören şüpheli Ağbay, gerçekleştirdiği silahlı saldırı ile Erkan Hançer’i vurdu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Erkan Hançer#Cinayet#Kan Davası

BAKMADAN GEÇME!

50 yıl ve 500 milyon dolar... Hepimizin hayatındaki o gülen yüzün arkasındaki dev şirket

50 yıl ve 500 milyon dolar... Hepimizin hayatındaki o gülen yüzün arkasındaki dev şirket

#Smiley Şirketi
Z kuşağı ‘damardan’ seviyor

Z kuşağı ‘damardan’ seviyor

#Müzik
Uğruna yola düşmeye değer... Türkiyenin dört bir yanından kültüre ve yöresel lezzetlere doyacağınız 10 adres

Uğruna yola düşmeye değer... Türkiye'nin dört bir yanından kültüre ve yöresel lezzetlere doyacağınız 10 adres

#Rota

BAKMADAN GEÇME!

50 yıl ve 500 milyon dolar... Hepimizin hayatındaki o gülen yüzün arkasındaki dev şirket

50 yıl ve 500 milyon dolar... Hepimizin hayatındaki o gülen yüzün arkasındaki dev şirket

#Smiley Şirketi
Z kuşağı ‘damardan’ seviyor

Z kuşağı ‘damardan’ seviyor

#Müzik
Uğruna yola düşmeye değer... Türkiyenin dört bir yanından kültüre ve yöresel lezzetlere doyacağınız 10 adres

Uğruna yola düşmeye değer... Türkiye'nin dört bir yanından kültüre ve yöresel lezzetlere doyacağınız 10 adres

#Rota