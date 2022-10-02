Arkasından vurdu

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Güvenlik kamerası kayıtlarına göre, Erkan Hançer marketteyken elinde ekmek poşeti olan bir kişi kapıda bekliyordu. Erkan Hançer marketten çıkıp arabasının yanına gittiğinde, elinde ekmek poşeti olan kişi arkasından yaklaşıp başına tek el ateş ederek kaçtı. Saldırının ardından yoğun bakıma alınan Erkan Hançer dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

‘SUİKASTE KURBAN GİTTİ’

Erkan Hançer’in vefat haberi sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Dr. İzzet Ulvi Yönter, “MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcımız hain ve hunhar bir suikaste kurban gitti. Bu alçak katilin derhal bulunmasını, en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Erkan Hançer kardeşimize Allah’tan rahmetler niyaz ediyoruz. Başımız sağ olsun” dedi. Hançer’in cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Samandıra Mezarlığı’na defnedildi.

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KAN DAVASI İDDİASI

Erkan Hançer’in kan davası nedeniyle öldürüldüğü iddia edildi. Soruşturma başlatan polisin yaptığı araştırmada, Erkan Hançer’in, Yahya Karakışlak ile 2002 yılında husumet yaşadığı, bunun üzerine Hançer’in Karakışlak’ın kardeşi Mürteza Karakışlak’ı öldürdüğü, bu sebeple polis tarafından yakalanarak tutuklandığı belirlendi. Toplam 4 kişinin hayatını kaybettiği olayların ardından Hançer ve Karakışlak arasında kan davası başlamıştı. Hançer’in cezaevinden çıktığını öğrenen Karakışlak, kardeşinin öcünü almak için yeniden harekete geçti. Karakışlak, Hançer’i öldürmesi için Orhan Ağbay ile anlaştı. Ağbay, Hançer’i takip etmeye başladı. Olay günü Hançer’in tek başına marketten çıktığını gören şüpheli Ağbay, gerçekleştirdiği silahlı saldırı ile Erkan Hançer’i vurdu.