‘Arkasında ciddi mali takip var’

#Rasim Ozan Kütahyalı#MASAK Takibi#Kırmızı Bülten
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2026 07:00

ADALET Bakanı Akın Gürlek, Kabine Toplantısı’nın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Gürlek, Rasim Ozan Kütahyalı’nın yasadışı bahisten tutuklandığını hatırlatarak, özetle şunları söyledi:

“Süreç tamamen MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporlarına bağlı olarak ilerliyor. O da bu para hareketleri esnasında MASAK takibine takılmış durumda. İllegal bahis sitelerine para gönderme, aracılık etme gibi iddialar var. Başsavcılığımız mali hareketleri inceleyerek kendi takdiri doğrultusunda bu kararı verdi.

​KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Kanunlara göre, yasadışı bahsi oynatan, aracılık eden, yer ve imkân sağlayan ya da bu sitelere para transferi gerçekleştirenlerin eylemleri suç teşkil ediyor. ​Yasadışı bahisle adı geçen ve yurtdışında bulunan şüphelilere yönelik adli süreçler kesintisiz sürdürülüyor. Yurtdışındaki şüphelilerin, aralarında adı geçen eski futbolcuların (Batuhan Karadeniz) da bulunduğu isimlerin hepsine yönelik kırmızı bülten çıkarıldı.”

