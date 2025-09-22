×
Gündem Haberleri

Arkadaştan akılalmaz büyük kötülük! Numarasını bu notla paylaştı, telefonu susmadı... Yargıtay suç kabul etti, hapis cezası verdi

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, başkasına ait telefon numarasını sosyal medyada "selam ben ciddi evlilik istiyorum, ciddi olanlar arasın" notuyla paylaşan kişiye "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasını onadı.

Dairenin kararına göre, Aydın'da yaşayan bir kişi, bir arkadaşına ait telefon numarasını sosyal medya uygulaması Instagram'da oluşturduğu bir hesapta "selam ben ciddi evlilik istiyorum, ciddi olanlar arasın" notuyla paylaştı. Söz konusu paylaşım nedeniyle başkaları tarafından aranan mağdur, paylaşımı yapan kişi hakkında şikayetçi oldu.

Kimliği tespit edilen, paylaşımı yapan kişi hakkında "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan dava açıldı. Yargılamayı yapan Aydın 5. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın beraatine karar verdi.

Karara yapılan itiraz üzerine İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, eylemin "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçunu oluşturduğu gerekçesiyle sanığa 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

YARGITAY İSTİNAF KARARINI UYGUN BULDU

Sanığın temyiz itirazı üzerine dosya Yargıtay'a geldi.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanık hakkındaki mahkumiyet hükmünü hukuka uygun bularak oy birliğiyle onadı.

Dairenin kararında, istinaf mahkemesince yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun yapıldığı, sanığın eylemine uyan suç vasfı ile yaptırımların mahkemece doğru biçimde belirlendiği belirtildi.

 

