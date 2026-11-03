Arkadaşlık uygulamasıyla akılalmaz tuzak: Telefonlarını çalıp para aktardılar

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, arkadaşlık uygulaması üzerinden tanıştıkları kişileri dolandıran şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin uygulamadan iletişime geçtikleri kişilerle buluşup, dalgınlıklarından faydalanıp cep telefonlarının şifrelerini öğrendikleri, ardından telefonlarını çalarak mobil bankacılık hesaplarına girdikleri belirlendi.

Şüphelilerin, mağdurların banka hesaplarındaki paraları üçüncü kişilerin hesaplarına aktardıkları, daha sonra kendi hesaplarına çekip aralarında paylaştıkları tespit edildi. Suç örgütünün 5 farklı ilde bu yöntemle dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Soruşturma kapsamında bugün Ankara, Kastamonu ve Şırnak'ta belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 1'i örgüt yöneticisi olmak üzere 8 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde de çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.