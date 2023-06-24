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Arkadaşlık teklifini reddeden kadının evini silahla basan şüpheli, tutuklandı

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#Siirt#Tabanca#Kadına Şiddet
Arkadaşlık teklifini reddeden kadının evini silahla basan şüpheli, tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2023 16:09

Siirt’te arkadaşlık teklifini reddeden kadının evini basarak tabanca ile havaya ateş açan Serkan Toprak (30), tutuklandı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Barış Mahallesi 1344’üncü Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre Serkan Toprak, arkadaşlık teklifine reddeden kadının evine gitti. Tabancayla kapıya dayanarak tehditler savuran Toprak’a aile kapıyı açmadı. Toprak tehditlerini artırınca, kadının annesi M.A. kapıyı açarak gitmesini istedi.

Eve girmek isteyen Toprak ile M.A. arasında arbede çıktı. Arbedede M.A. hafif yaralandı. Ardından Toprak, tabancayla evin önünde havaya ateş açtı. Ailenin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Toprak, kullandığı tabancayla birlikte gözaltına alındı.

Arkadaşlık teklifini reddeden kadının evini silahla basan şüpheli, tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serkan Toprak, çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi’nce ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘Tehdit’, ‘Kasten yaralama’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Toprak’ın mahkemede verdiği ifadesinde, “Durumun bu noktaya gelmesini istemedim, üzgünüm. Diyalog için gitmiştim” dediği öğrenildi.

Arkadaşlık teklifini reddeden kadının evini silahla basan şüpheli, tutuklandı

 

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#Siirt#Tabanca#Kadına Şiddet

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