HABERLERGündem Haberleri

Arkadaşlarıyla şakalaşıyordu... 12 yaşındaki Nurşin'in kahreden ölümü!

Güncelleme Tarihi:

Arkadaşlarıyla şakalaşıyordu... 12 yaşındaki Nurşinin kahreden ölümü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2025 16:27

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde serinlemek için gölete giren 12 yaşındaki Nurşin Akbaş, iddiaya göre arkadaşı ile şakalaştığı sırada girdiği gölette kayboldu. 2 arkadaşı bölgeden uzaklaşırken, cansız bedeni saatler sonra ekipler tarafından bulundu.

Olay, dün öğle saatlerinde kırsal Bulutçeker Mahallesi'nde meydana geldi. Serinlemek isteyen 3 kız arkadaştan 2'si, yaklaşık 3 metre derinliğindeki gölete girdi. Kızlardan biri suya girmeyerek kenarda kaldı.

Arkadaşlarıyla şakalaşıyordu... 12 yaşındaki Nurşinin kahreden ölümü

Gölete giren Nurşin Akbaş ve arkadaşı, şakalaşma sırasında boğulma tehlikesi geçirdi. Kızlardan biri sudan çıkmayı başarırken, Nurşin Akbaş suda kayboldu. Korkan arkadaşları, kimseye haber vermeden evlerine döndü. Aile, akşam saatlerinde Nurşin'in eve dönmemesi sonrası gece saatlerinde aramaya başladı.

3 SAATLİK ÇALIŞMA SONRASI CANSZ BEDENİ BULUNDU

Ailenin ihbarıyla bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren arama çalışmalarının ardından saat 02.00 sıralarında Nurşin Akbaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Nurşin'in cenazesi, sabah saatlerinde yapılan otopsinin ardından öğle saatlerinde Bulutçeker Mahallesi'nde toprağa verildi. 

Arkadaşlarıyla şakalaşıyordu... 12 yaşındaki Nurşinin kahreden ölümü

 

